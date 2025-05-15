Иран в обмен на снятие санкций согласился избавиться от высокообогащенного урана

Иран готов заключить ядерную сделку с США в обмен на полную отмену экономических санкций. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на советника верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.
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