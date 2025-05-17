Спутник Всего 27 человек из 1762 сдали экзамен С апреля в школах нашей страны началась приёмная кампания.
Вячеслав Володин: Начиная с прошлого года депутатами было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией
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Людмила Лиханова
НЕ НУЖНО 15, 20100 ЗАКОНОВ О МИГРАНТАХ. НУЖЕН ОДИН: ВЪЕЗД ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ, БЕЗ СЕМЕЙ И ПРИГЛАШАЮЩИЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИГЛАШЕННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО (ОПЛАЧИВАЯ И ИХ ДЕПОРТАЦИЮ И ТО, КАКИЕ ШТРАФЫ И ПР. ПРИСУДЯТ НАРУШИТЕЛЮ) И ПО УК ЕСЛИ МИГРАНТЫ НАРУШАТ ЗАКОН РФ , ОСОБЕННО ПО ТЕРРОРИЗМУ. И ТОГДА РОССИЯ БЫСТРО И НАДЕЖНО ИЗБАВИТСЯ ОТ НЕНУЖНЫХ НАМ МИГРАНТОВ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 15 ИЛИ 100 ЗАКОНОВ ГОСДУРА МОЖЕТ ЗАСУНУТЬ СЕБЕ...ВООБЩЕ, НАРОД ХОЧЕТ ЧТОБЫ ПОСЛЕ СВО ПРОИЗОШЛА КОРЕННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЭТОГО КОГДА-ТО УВАЖАЕМОГО ОРГАНА, А СЕЙЧАС СТАВШИЙ ПОСМЕШИЩЕМ И РАЗДРАЖИТЕЛЕМ ДЛЯ НАРОДА. И ТАМ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НАМНОГО МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕК, С ЗАРПЛАТАМИ КАК СРЕДНИЕ ПО СТРАНЕ И БЕЗ ЛЬГОТ. ТОГДА ЭТО БУДЕТ ОРГАН ДОСТОЙНЫЙ РОССИИ, А ПОКА ЭТО ПРОСТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАРОДОМ ХВАСТАТЬСЯ АЖ (!!!) 15 ЗАКОНАМИ. ПОЗОРИЩЕ, А НЕ ДУМА С ИХ СПЯЩИМИ ИЛИ СИДЯЩИМИ В ТЕЛЕФОНАХ И РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ДРУГ ДРУГУ АНЕКДОТЫ НА ЗАСЕДАНИЯХ ДЕПУТАТАМИ
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9 час.
vР
viach Россия
Людмила, ваш пост в самый центр яблочка! Можно больше ничего не добавлять. Боюсь только, ваш голос как глас вопиющего в пустыне.
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8 час.
Nikolay Zakharov
Самый жизненно необходимый закон,это упразднить те законы, которые обеспечивают страны СНГ всем необходимым,в том числе и их мигрантам. А дальше принять закон запрещающий мигрантам и кавказцам в том числе работать в сфере услуг и особенно торговли,сразу убиваются " 2 зайца", не создаются диаспоры,источники жизни отключены и нет проблем, с учениками,их засилье в русских школах будет устранено.Работать мигрантам и кавказцам,только вахтой,без вывоза их семей с родных мест.Вот самый действенный закон, вместо 15 никчемных и ничего не значащих законов,за такие огромные зарплаты.
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1 час.
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