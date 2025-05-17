Вячеслав Володин: Начиная с прошлого года депутатами было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией

Людмила Лиханова

НЕ НУЖНО 15, 20100 ЗАКОНОВ О МИГРАНТАХ. НУЖЕН ОДИН: ВЪЕЗД ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ, БЕЗ СЕМЕЙ И ПРИГЛАШАЮЩИЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИГЛАШЕННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО (ОПЛАЧИВАЯ И ИХ ДЕПОРТАЦИЮ И ТО, КАКИЕ ШТРАФЫ И ПР. ПРИСУДЯТ НАРУШИТЕЛЮ) И ПО УК ЕСЛИ МИГРАНТЫ НАРУШАТ ЗАКОН РФ , ОСОБЕННО ПО ТЕРРОРИЗМУ. И ТОГДА РОССИЯ БЫСТРО И НАДЕЖНО ИЗБАВИТСЯ ОТ НЕНУЖНЫХ НАМ МИГРАНТОВ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 15 ИЛИ 100 ЗАКОНОВ ГОСДУРА МОЖЕТ ЗАСУНУТЬ СЕБЕ...ВООБЩЕ, НАРОД ХОЧЕТ ЧТОБЫ ПОСЛЕ СВО ПРОИЗОШЛА КОРЕННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЭТОГО КОГДА-ТО УВАЖАЕМОГО ОРГАНА, А СЕЙЧАС СТАВШИЙ ПОСМЕШИЩЕМ И РАЗДРАЖИТЕЛЕМ ДЛЯ НАРОДА. И ТАМ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НАМНОГО МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕК, С ЗАРПЛАТАМИ КАК СРЕДНИЕ ПО СТРАНЕ И БЕЗ ЛЬГОТ. ТОГДА ЭТО БУДЕТ ОРГАН ДОСТОЙНЫЙ РОССИИ, А ПОКА ЭТО ПРОСТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАРОДОМ ХВАСТАТЬСЯ АЖ (!!!) 15 ЗАКОНАМИ. ПОЗОРИЩЕ, А НЕ ДУМА С ИХ СПЯЩИМИ ИЛИ СИДЯЩИМИ В ТЕЛЕФОНАХ И РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ДРУГ ДРУГУ АНЕКДОТЫ НА ЗАСЕДАНИЯХ ДЕПУТАТАМИ