Мировой урожай пшеницы оказался лучше ожидаемого

Урожай пшеницы в Австралии, Канаде и Украине оказался выше прогноза, что у условиях снижения торговли приведет к увеличению переходящих запасов, сведения отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) 14 сентября сообщило издание Nieuweoogst.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым