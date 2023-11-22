Моя Планета

Может ли измениться группа крови? Вы всегда считали, что у вас вторая группа крови, а врачи сказали: четвертая? Вероятнее всего, была допущена ошибка при анализе.
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Может ли измениться группа крови? Вы всегда считали, что у вас вторая группа крови, а врачи сказали: четвертая? Вероятнее всего, была допущена ошибка при анализе.
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