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Телеканал «Моя Планета»

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Моя Планета

Может ли измениться группа крови? Вы всегда считали, что у вас вторая группа крови, а врачи сказали: четвертая? Вероятнее всего, была допущена ошибка при анализе.

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