Эксперт Литвинова: уровень уличных театров в РФ вырос из-за крупных госпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество с крупными государственными проектами стало одним из факторов развития уличных театров в России в последние годы, поскольку создает спрос на их постановки.
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