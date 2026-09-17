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ТАСС

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Эксперт Литвинова: уровень уличных театров в РФ вырос из-за крупных госпроектов

Эксперт Литвинова: уровень уличных театров в РФ вырос из-за крупных госпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество с крупными государственными проектами стало одним из факторов развития уличных театров в России в последние годы, поскольку создает спрос на их постановки.

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