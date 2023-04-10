Российские госорганизации смогут полностью перейти на Linux к 2025 году

Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар рассказал, что 99% российских государственных организаций в скором времени смогут перестать использовать Windows, сообщает ТАСС.
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