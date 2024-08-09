Приём абитуриентов на бюджет окончен

Российские вузы закончили приём абитуриентов на бюджет. Выпускники школ, которые своевременно представили оригиналы документов для поступления в высшие учебные заведения и прошли конкурс, будут зачислены не позже 9 августа.
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