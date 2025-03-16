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В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке и вернул их клиентке

В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке и вернул их клиентке

В Белоруссии сотрудник клининговой компании обнаружил в подушке клиентки пачки 4100 долларов и 200 евро.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
­Мой знакомый немножко любил выпить... И когда был богатый , - спрятал определенную сумму долларов под...ковер... И забыл про это :было много денег и водки... Через некоторое время , когда дома не было жены , вызвал мастеров клининга для чистки ковра...Но сам сначала отвернул край этого огромного ковра на полу...И увидев доллары под ковром на полу , очень испугался : подумал , что у него началась *белочка* - когда из-за перепоя видишь то , чего нет... Никак не мог вспомнить - кто положил деньги под ковер. Но потом все же очень обрадовался неожиданной находке .
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