В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке и вернул их клиентке

ВА

Владимир Акулов

­Мой знакомый немножко любил выпить... И когда был богатый , - спрятал определенную сумму долларов под...ковер... И забыл про это :было много денег и водки... Через некоторое время , когда дома не было жены , вызвал мастеров клининга для чистки ковра...Но сам сначала отвернул край этого огромного ковра на полу...И увидев доллары под ковром на полу , очень испугался : подумал , что у него началась *белочка* - когда из-за перепоя видишь то , чего нет... Никак не мог вспомнить - кто положил деньги под ковер. Но потом все же очень обрадовался неожиданной находке .