SC описало тяжелые последствия последних ударов по Киеву! У незалежных не осталось шансов.Массированные удары российских войск по объектам в Киеве, как констатирует зарубежное издание Strategic Culture, серьезно изменили ситуацию с безопасностью в украинской столице.
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