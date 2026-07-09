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«Точка невозврата»: на Западе сделали мрачный прогноз для Киева после удара РФ

SC описало тяжелые последствия последних ударов по Киеву! У незалежных не осталось шансов.Массированные удары российских войск по объектам в Киеве, как констатирует зарубежное издание Strategic Culture, серьезно изменили ситуацию с безопасностью в украинской столице.

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