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Украинские военные проводят консультации с НАТО с целью «не допустить превращения Россией Азовского моря в своё внутреннее озеро»

Украинские военные проводят консультации с НАТО с целью «не допустить превращения Россией Азовского моря в своё внутреннее озеро»

На Украине ожидают помощи от Североатлантического военного блока по «вопросу Азовского моря». На днях в украинском министерстве обороны заявили о том, что «Россия продолжает предпринимать попытки превратить Азовское море в своё внутреннее озеро».

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