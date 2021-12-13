Украинские военные проводят консультации с НАТО с целью «не допустить превращения Россией Азовского моря в своё внутреннее озеро»

На Украине ожидают помощи от Североатлантического военного блока по «вопросу Азовского моря». На днях в украинском министерстве обороны заявили о том, что «Россия продолжает предпринимать попытки превратить Азовское море в своё внутреннее озеро».
На Украине ожидают помощи от Североатлантического военного блока по «вопросу Азовского моря». На днях в украинском министерстве обороны заявили о том, что «Россия продолжает предпринимать попытки превратить Азовское море в своё внутреннее озеро».
Свежие комментарии