Мошенники начали применять новую схему против ищущих работу россиян, жертвами которой становятся как сами соискатели, так и их контакты, сообщили в компании по безопасности F6.
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Мошенники начали применять новую схему против ищущих работу россиян, жертвами которой становятся как сами соискатели, так и их контакты, сообщили в компании по безопасности F6.
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