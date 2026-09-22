Российская теннисистка Вероника Кудермётова ожидает ребёнка от мужа и тренера Сергея Демёхина

Вероника и Сергей вступили в брак в 2017 году. Демёхин является тренером 29-летней Кудермётовой, которая в 2025 году завоевала титул победительницы Уимблдонского турнира в парном разряде.
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