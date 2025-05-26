ИИ внедряют в госуправление

Развитие искусственного интеллекта в государственном управлении РФ идет одновременно по двум направлениям: с одной стороны, Минцифры завершает работу над «Концепцией регулирования ИИ до 2030 года», с другой — правительство уже начало внедрять ИИ-решения в управление, экономику и социальную сферу.