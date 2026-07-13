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«Месси не тот, что 10 лет назад. Он важен для Аргентины, все еще опасен, но сейчас больше похож на смертного». Паллистер про Лео

Бывший защитник сборной Англии Гари Паллистер поделился мыслями касательно Лионеля Месси в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 против команды Аргентины .

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