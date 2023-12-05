Более двух тысяч жителей справили новоселье в Хорошево-Мневниках

Более 2,3 тысячи жителей Хорошево-Мневников получили ключи от квартир в рамках программы реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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