«Нью-Джерси» продолжит поиск основного вратаря в межсезонье. Клуб попытается выменять Маркстрема или Сароса (Пьер ЛеБрюн)

В межсезонье клуб попытается выменять Якоба Маркстрема («Калгари») или Юусе Сароса («Нэшвилл»). По ходу текущего сезона «Девилс» уже вели переговоры с «Флэймс» по поводу Маркстрема, но клубы не сумели согласовать условия сделки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии