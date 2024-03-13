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«Нью-Джерси» продолжит поиск основного вратаря в межсезонье. Клуб попытается выменять Маркстрема или Сароса (Пьер ЛеБрюн)

В межсезонье клуб попытается выменять Якоба Маркстрема («Калгари») или Юусе Сароса («Нэшвилл»).  По ходу текущего сезона «Девилс» уже вели переговоры с «Флэймс» по поводу Маркстрема, но клубы не сумели согласовать условия сделки.

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