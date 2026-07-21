Проводится расследование гибели 5 миллионов пчёл на Урале

В Челябинской области зафиксирована массовая гибель пчёл. По данным пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сейчас ведутся проверки и лабораторные исследования причин случившегося.
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