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Царьград

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Проводится расследование гибели 5 миллионов пчёл на Урале

Проводится расследование гибели 5 миллионов пчёл на Урале

В Челябинской области зафиксирована массовая гибель пчёл. По данным пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сейчас ведутся проверки и лабораторные исследования причин случившегося.

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