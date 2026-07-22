Самая сильная за две недели солнечная вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с начала июля. На фоне роста солнечной активности ученые не исключают усиления геомагнитной обстановки и возникновения магнитных бурь в ближайшие дни, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.
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