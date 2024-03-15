Великобритания ведет «серую войну» с Россией, заявил экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico.
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией
Комментарии
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Betahon
Ричард, как и положено двуличному англичанину, сказал, но не все..."Великобритания ведет «серую войну» с Россией" не сегодня и не вчера, а несколько веков. Причем, поганые островитяне ведут серую войну самыми подлыми способами: отравлением, убийствами, пытками и т.д. На их кровавых руках гибель сотен граждан страны не только из числа царствующих и правящих особ, но и научной элиты! МI6 со своим клоном CIA являются врагами России, и к ним и надо относится как к врагу, т.е. беспощадно и до конца!
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