В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией

Betahon

Ричард, как и положено двуличному англичанину, сказал, но не все..."Великобритания ведет «серую войну» с Россией" не сегодня и не вчера, а несколько веков. Причем, поганые островитяне ведут серую войну самыми подлыми способами: отравлением, убийствами, пытками и т.д. На их кровавых руках гибель сотен граждан страны не только из числа царствующих и правящих особ, но и научной элиты! МI6 со своим клоном CIA являются врагами России, и к ним и надо относится как к врагу, т.е. беспощадно и до конца!