Запеканка «Долма из баклажанов» объединяет классические вкусы традиционной ближневосточной долмы — ароматный рис, зелень и томаты, — но вместо заворачивания начинки в отдельные листья здесь используются нежные ломтики баклажана.
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