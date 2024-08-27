РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    "Кто платит, тот и банкет заказывает"...  Так что, у российского руководства еще будут патологические позывы ЗАМИРИТЬ...Захарова: в напад...
  • лина любимцева
    Тоже мне, "новость"... гаишник-взяточник...Инспектора ГИБДД ...
  • лина любимцева
    А вернее - ПОДЖОГ!! У нас  там никогда не горело. Опасно. Жара, сильные ветра с моря, там если разгорится - ужас буде...В МЧС назвали пре...

Белоусов поздравил военных двух полков с освобождением Орловки в ДНР

Белоусов поздравил военных двух полков с освобождением Орловки в ДНР

РИА Новости/Вадим Савицкий Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением Орловкиа в ДНР, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх