Белоусов поздравил военных двух полков с освобождением Орловки в ДНР

РИА Новости/Вадим Савицкий Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением Орловкиа в ДНР, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии