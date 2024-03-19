Захарова: заявления Пашиняна о конфликте с Баку — результат политики Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном новом вооружённом конфликте с Азербайджаном являются результатом консультаций Еревана с западными странами.
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