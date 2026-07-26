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Дочь в 41 год, дачные заботы и редкие роли: почему Марина Могилевская выбрала тишину

Дочь в 41 год, дачные заботы и редкие роли: почему Марина Могилевская выбрала тишину

Марину Могилевскую сейчас редко встретишь на светских раутах или в студиях телешоу. Актриса, чьи роли в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Кухня» и «Склифосовский» запомнились миллионам зрителей, сознательно выбрала уединенную жизнь.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Красивая и замечательная актриса. Она мне всегда очень нравилась... ВСЕГО ЕЙ ХОРОШЕГО и КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!!
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1 м.