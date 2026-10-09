В Европе предложили «парализовать» московское метро или крупный город. О чем сейчас спорят в ЕС?В Европе всерьёз заговорили о том, что ответ на гибридную войну может выйти за пределы дипломатии и экономических санкций.
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