«Было страшно! Вызвали скорую, когда ей стало плохо», — коллега Заворотнюк о самом первом симптоме онкологии звезды

Актриса Анастасия Заворотнюк не делится подробностями своего заболевания с публикой и старается бороться за жизнь лишь с поддержкой самых близких и преданных людей, которые точно не станут использовать плачевную ситуацию ради хайпа и наживы.
Актриса Анастасия Заворотнюк не делится подробностями своего заболевания с публикой и старается бороться за жизнь лишь с поддержкой самых близких и преданных людей, которые точно не станут использовать плачевную ситуацию ради хайпа и наживы.
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