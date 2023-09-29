Американцы признали поражение ВСУ

Конечно, Россия не просто выжидает: она активно реализует цели и задачи СВО, денацифицируя и демилитаризируя Украину, а заодно и опустошая склады Североатлантического альянса, самого грозного военного блока современности.
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