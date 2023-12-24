5 правил уборки перед Новым годом, о которых могут не знать даже идеальные хозяйки

Стоит ли проводить генеральную уборку дома перед Новым годом или достаточно будет текущего наведения порядка? Чем может обернуться страсть к тотальному порядку в предпраздничные дни? Как убрать дом и не навредить себе? фото: iStockphotoПроведение перед новогодними праздниками генеральной уборки — давняя устоявшаяся традиция.
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