5 правил уборки перед Новым годом, о которых могут не знать даже идеальные хозяйки

Стоит ли проводить генеральную уборку дома перед Новым годом или достаточно будет текущего наведения порядка? Чем может обернуться страсть к тотальному порядку в предпраздничные дни? Как убрать дом и не навредить себе? фото: iStockphotoПроведение перед новогодними праздниками генеральной уборки — давняя устоявшаяся традиция.