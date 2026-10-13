Восстание машин начнется с робота-пылесоса? ИИ сможет «размножаться» через телевизоры, холодильники и другую умную технику

Об этом предупредила сама Anthropic Компания Anthropic предупредила, что уже через несколько месяцев небольшие модели искусственного интеллекта смогут самостоятельно распространяться и запускаться на коммерческих устройствах, причем самых разнообразных.
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