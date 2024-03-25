На какие льготы по имущественным налогам имеют право ветераны боевых действий и военнослужащие

В 2023 году своим правом на льготу по налогу на имущество физических лиц воспользовалось почти 221 тысяча смолян, в том числе 5,4 тысячи ветеранов боевых действий и военнослужащих, возвративших свыше трёх миллионов рублей в семейные бюджеты.