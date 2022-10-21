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Москалькова назвала задержание россиян в ЕС политизированным

В Италии и Германии задержали пять россиян по запросу из Соединенных Штатов Америки. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что это является политизированным решением, которое принято в нарушении презумпции невиновности.

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