Москалькова назвала задержание россиян в ЕС политизированным

В Италии и Германии задержали пять россиян по запросу из Соединенных Штатов Америки. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что это является политизированным решением, которое принято в нарушении презумпции невиновности.
В Италии и Германии задержали пять россиян по запросу из Соединенных Штатов Америки. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что это является политизированным решением, которое принято в нарушении презумпции невиновности.
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