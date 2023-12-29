Медвежий угол
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Медвежий угол

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А не вспомнить ли смешное

А не вспомнить ли смешное

Анна Люберцева Скоро Новый год. Традиционно это – повод для радости и загадывания желаний. Что касается желаний, думаю, не ошибусь, если скажу, что они будут схожими у всех: здоровье, мир и процветание.

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Комментарии
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Н
НС
был такой кадр из Американского фильма: Ленин выступает перед толпой рабочих и солдат с трибуны мавзолея!  Причём не того, что был наспех сооружён в 1924г., а более позднего,  гранитного. Того что и сейчас на Красной Площади.
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4 час.
Юрий Пережогин
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3 час.
фарид сабиров
Что можно взять со старого больного шизика бабайдена ???? Анализы и те просрочены и от покойника
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2 час.

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