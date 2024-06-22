Пётр Толстой излагает: "Алма-Ата – это русский город "Верный". Казахи не должны об этом забывать. Там сейчас выстраивается некое казахское государство, "расцветает национальная мифология".
Реакция Казахстана на слова Петра Толстого
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так бы и скакали за сайгаками, если бы не Россия...
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16 час.
ВТ
Василий Топчий
Не скакали бы, их бы джунгары уничтожили, если бы не Россия.
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9 час.
A
Air
Если бы не Россия -Казахстана как государства никогда бы не было, просто эти земли оккупировали бы англожиды или китайцы! Природа не любит пустоты!
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5 час.
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