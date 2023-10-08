ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов, в результате атак смертельные ранения получил один человек, повреждены жилые дома, предприятие и социальный объект, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.