ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов, в результате атак смертельные ранения получил один человек, повреждены жилые дома, предприятие и социальный объект, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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