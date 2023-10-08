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ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов, в результате атак смертельные ранения получил один человек, повреждены жилые дома, предприятие и социальный объект, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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