В Госдепе рассказали о последствиях появления ядерного оружия у Киева

Global Look Press/Thomas Imo/photothek.net via www Заместитель помощника американского госсекретаря Александра Белл на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований* (CSIS*) в Вашингтоне заявила, что появление у киевского режима ядерного оружия значительно изменило бы природу вызовов в области сдерживания.
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