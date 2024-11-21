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В Госдепе рассказали о последствиях появления ядерного оружия у Киева

В Госдепе рассказали о последствиях появления ядерного оружия у Киева

Global Look Press/Thomas Imo/photothek.net via www Заместитель помощника американского госсекретаря Александра Белл на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований* (CSIS*) в Вашингтоне заявила, что появление у киевского режима ядерного оружия значительно изменило бы природу вызовов в области сдерживания.

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