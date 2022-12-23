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Асу Алмабаев близок к UFC

Казахстанский боец MMA Фаниль Рафиков во время общения с подписчиками в Instagram ответил на вопрос о подписании в UFC Асу Алмабаева: «Насчет Асу могу сказать точно, скоро.

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