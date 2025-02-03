Роднина ответила американскому журналисту: «Зачем лезть в жизнь Овечкина? Это его личный выбор»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в парах, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова американского журналиста Fox News Дугласа Маккиннона, которыйТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в парах, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова американского журналиста Fox News Дугласа Маккиннона, который заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин мог бы после завершения карьеры сменить Владимира Путина на посту президента России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии