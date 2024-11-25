Экс-глава МИД Украины Кулеба: Люди на Украине нервничают из-за российского удара новой баллистической ракетой

Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что жители страны сильно нервничают из-за российского удара по Днепропетровску новой баллистической ракетой.
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