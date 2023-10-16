Всё началось с того, что в соцсетях появилась группа, где выкладывали видео с избиением местных жителей мигрантами.
В Петербурге разгорается скандал из-за мигрантов. За дело взялся Следственный комитет России
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213
Чурок нужно.................Дальше каждый сам вставляет то что думает - писать открытым текстом нельзя! Пришьют призыв к экстремизму!
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7 час.
Владимир Алсаев
Если происходит такое в стране значит в стране нет власти.Или ГУВД города участвует в этом.Пора занятся силовиками.
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6 час.
ВН
Владимир Никитин
Пока ФСБ не займётся властями, ничего не изменится! Что бы произошло во время Великой Отечественной, случись что-то подобное!!!??? Не задумываясь- к стенке!!! А что можно сказать применительно к современной власти!? СОПЛИ ЖУЮТ!!! ПРОСНИТЕСЬ! Пора принимать жесткие Законы!
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11 мин.
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