В Петербурге разгорается скандал из-за мигрантов. За дело взялся Следственный комитет России

Чурок нужно.................Дальше каждый сам вставляет то что думает - писать открытым текстом нельзя! Пришьют призыв к экстремизму!

Если происходит такое в стране значит в стране нет власти.Или ГУВД города участвует в этом.Пора занятся силовиками.

ВН

Владимир Никитин

Пока ФСБ не займётся властями, ничего не изменится! Что бы произошло во время Великой Отечественной, случись что-то подобное!!!??? Не задумываясь- к стенке!!! А что можно сказать применительно к современной власти!? СОПЛИ ЖУЮТ!!! ПРОСНИТЕСЬ! Пора принимать жесткие Законы!