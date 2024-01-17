GTA VI обогнала Minecraft и вышла на второе место в рейтинге самых популярных игров...

GTA VI обогнала Minecraft и вышла на второе место в рейтинге самых популярных игровых трейлеров всех времён, но до первого ещё далекоЗа прошедшие с премьеры полтора месяца дебютный трейлер криминального боевика с открытым миром Grand Theft Auto VI быстро превзошёл показатели других игр Rockstar, а теперь претендует на исторический рекорд.