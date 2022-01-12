«Парковки и нарушение ПДД»: эксперты рассказали о страхах начинающих водителей

Начинающие российские водители больше всего боятся сломать машину. Данные были предоставлены исследованием, которое провели эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги».
Начинающие российские водители больше всего боятся сломать машину. Данные были предоставлены исследованием, которое провели эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги».
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