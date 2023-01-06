Враг спешно перебрасывает в Артёмовск технику НАТО и свежее пушечное мясо (ВИДЕО)

В отчаянных попытках удержать Артёмовск украинское командование спешно перебрасывает в Артёмовск технику НАТО и свежее пушечное мясо из числа боевиков ВСУ.
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