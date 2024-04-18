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Дрого, покровитель непривлекательных людей, и еще пять странных святых

Дрого, покровитель непривлекательных людей, и еще пять странных святых

Святые покровители Интернета и диареи. Теперь ты знаешь, к кому обращаться в экстренных ситуациях! Святой Христофор, Христоносец Святой традиционно изображался на фресках и иконах с головой собаки, и это совершенно никого не смущало вплоть до XVII века.

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