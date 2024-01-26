Запах денег. Как собаки с таможни распознают запрещенку в багаже

Сегодня, 26 января, у работников таможни профессиональный праздник. За год сотрудники Кольцовской таможни проверяют тысячи пассажирских и сотни грузовых судов, чтобы в страну не ввезли запрещенные товары.
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