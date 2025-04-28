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Украинский офицер «Мадяр» выдвинул ультиматум Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ

Украинский офицер «Мадяр» выдвинул ультиматум Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ

ФОТО: PRESIDENT.GOV.UA Офицер вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» выдвинул ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ.

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Комментарии
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владимир рябченко
Он не &quot;мадьяр&quot;... то бишь ВЕНГР... он УкроПригожененко, а точнее Пригожинчук... 🤭
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9 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
слишком много внимание уделяете комедианту-яйцомузыканту, он пешка, безвольный, бесхарактерный раб, который до сих пор играет роль колобородки(или как его там называли) в &quot;Слуге народа&quot;, просто, там не уточнили какого народа, хохлы как всегда, думали о себе, а это оказался про жидов, и он очень исправно выполняет свою роль слуги. После последнего хохла, израиль объявит его национальным героем.
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9 час.
Виктор Фоменко
Никаких нюренбергов!!! Судить негодяев у нас в Донецке или в Мариуполе.
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8 час.
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