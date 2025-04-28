Украинский офицер «Мадяр» выдвинул ультиматум Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ

ЭГ

Эльшад Гасанов

слишком много внимание уделяете комедианту-яйцомузыканту, он пешка, безвольный, бесхарактерный раб, который до сих пор играет роль колобородки(или как его там называли) в "Слуге народа", просто, там не уточнили какого народа, хохлы как всегда, думали о себе, а это оказался про жидов, и он очень исправно выполняет свою роль слуги. После последнего хохла, израиль объявит его национальным героем.