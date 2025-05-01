Железняк: подписанное Киевом соглашение о недрах хуже предложенного ранее

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной, подписанное 30 апреля, хуже того, что предлагалось Владимиру Зеленскому до скандала в Белом доме, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии