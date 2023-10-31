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В воздухе Краснодаре ночью была серьезно превышена допустимая концентрация сероводорода

В воздухе Краснодаре ночью была серьезно превышена допустимая концентрация сероводорода

На территории краевой столицы работают четыре поста контроля загрязнения атмосферного воздуха. На Одном из них, расположенном на улице имени Атарбекова, дом 54/2, ночью 30 октября - с 0:00 по 07:40 было зафиксировано превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода максимально в 8,3 ПДК м.

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