«За рулем» ищет креативных создателей классного фото- и видеоконтента

Издательство «За рулем» ищет видеооператора-фотографа на постоянную работу. Предстоит много съемок разных форматов: автомобильные тесты, студийная запись, интервью, съемки ремонта и обслуживания автомобилей, shorts и т.
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