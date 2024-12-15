Кондратьев: атаковавшие Грозный A-22 могли переносить на себе Starlink

Украинские легкомоторные самолеты А-22, переделанные в БПЛА, благодаря своим размерам могут перевозить на себе мобильный комплекс Starlink и с его помощью вмешиваться в управление на любом участке маршрута.
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