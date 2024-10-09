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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские и юнармейцы за безопасность на дороге

В Оренбургской области полицейские и юнармейцы за безопасность на дороге

В рамках акций по безопасности дорожного движения на улицах и дорогах, в одной из школ города Бузулука юнармейцы призывают к соблюдению Правил дорожного движения, в том числе при управлении велотранспортом, средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

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