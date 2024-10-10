Российский гражданин Дмитрий Чистилин, задержанный властями Молдовы и переданный на Украину, где ему угрожает пожизненное заключение как «идеологу СВО», прибыл в Кишинев для участия в крестном ходе против репрессий Православной Церкви и насаждения ЛГБТ, что развернул режим Майи Санду.